POL-MA: Mannheim: Einbruch in Gemeinschaftszentrum; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Mit brachialer Gewalt eingebrochen wurde in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag (25.Dezember) in das Gemeinschaftszentrum Jungbusch in der Jungbuschstraße.

Ob der bislang unbekannte Täter etwas entwendete steht derzeit noch nicht exakt fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt jedenfalls mehr als 10.000.- Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Tat am 25. Dezember, kurz nach 4 Uhr begangen. Hinweise deuten auf einen männlichen Täter, Mitte 20, ca. 175-180 cm südländischer Herkunft hin. Er soll dunkle, zu einem Zopf zusammengebundene Haare sowie ein Vollbart getragen haben. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer hellen Jogginghose.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

