POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Kircheneinbruch; Zeugen gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwischen Montag, 26. Dezember, 12 Uhr und Dienstag, 27. Dezember, 20 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in die evangelischen Kirche in der Hauptstraße ein und erbeutete einen geringen Geldbetrag. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Zeugen, die Hinweise auf die unchristliche Tat und den irregeleiteten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell