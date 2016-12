POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Pfarramt; Zeugen gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag, den 26. Dezember, zwischen 07.15-12.15 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in das Pfarramt in der Kirchstraße ein. Mit einem geringen Bargeldbetrag musste sich der ungebetene Gast begnügen, nachdem er Büroräume, auch die der katholischen Sozialstation durchsucht hatte. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301 oder mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell