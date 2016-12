POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Mittwoch, kurz nach 2 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in der Hertzstraße in eine Tankstelle ein und entwendeten ca. 800,- Euro Bargeld und 20 Stangen Zigaretten.

Die Unbekannten schnitten ein Loch in die Wand des Bürocontainers der Tankstelle, durch das sie ins Innere gelangten. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180 in Verbindung zu setzen.

