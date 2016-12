POL-MA: Sinsheim: Einbruch in der "Alten Waibstadter Straße"

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ob Gegenstände bei dem Wohnhauseinbruch gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bislang nicht ermittelte Täter hatten sich brachial Zugang zu einem Anwesen in der Alten Waibstadter Straße verschafft und diverse Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Anwohner wurden am Dienstagmorgen auf zwei geöffnete Fenster aufmerksam und alarmierten die Polizei, da sie Kenntnis von der Abwesenheit der Geschädigten hatten. Als mögliche Einbruchszeit kommt daher Freitag, 23. Dezember bis Dienstagvormittag in Frage. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder die Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell