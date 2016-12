POL-MA: Mannheim: Zwei Autoaufbrüche - ein Firmeneinbruch im Stadtteil Neckarau

Mannheim (ots) - Sach- und Diebstahlsschaden von über 1.000 Euro sind nach zwei weiteren Autoaufbrüchen sowie einem Firmeneinbruch in der Zeit zwischen Montag und Mittwochnacht im Mannheimer Stadtteil Neckarau zu beklagen. Bislang nicht ermittelte Täter schlugen jeweils eine Scheibe an VW Polo und Honda Jazz ein und entwendeten - zumindest in einem Fall - eine zurückgelassene Sporttasche mit diverser Sportbekleidung. Geparkt waren die Autos in der Schauinsland- und Steubenstraße. Über ein aufgehebeltes Fenster stiegen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Autohauses in der Casterfeldstraße ein. Durchsucht wurden sämtliche Behältnisse, gestohlen wurde nach bisherigen Feststellungen nichts. In allen Fällen ermitteln die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau. Hinweise zu den Vorfällen werden unter Tel.: 0621/83397-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell