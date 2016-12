POL-MA: Hockenheim: Parkplatz Globus: Unbekannter spricht 62-Jährige an - Mittäter klaut währenddessen Portmonee aus Auto - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 62-Jährige brachte am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ihren Einkaufswagen zurück zum Sammelplatz des "Globus"-Einkaufsmarktes, nachdem sie die Einkäufe in ihren abgestellten blauen Opel Astra geladen hatte. Ihren Geldbeutel legte sie auf den Beifahrersitz, das Auto hatte sie nicht verschlossen. Am Sammelplatz wurde die Geschädigte von einem ca. 40 - 50 Jahre alten Mann angesprochen, der sich mehrfach nach dem Weg nach Schwetzingen erkundigte. Offenbar handelte es sich hierbei um einen Komplizen, denn in dieser Zeit entwendete eine weitere Person den im Fahrzeug abgelegen Geldbeutel. Darin befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld und diverse EC-/Kreditkarten. Sofort nachdem die Geschädigte den Diebstahl bemerkt hatte, alarmierte sie die Polizei und beschrieb den Mann wie folgt: 40 - 50 Jahre alt, normale Figur, ca. 170 - 175 cm groß. Kunden des Einkaufsmarktes, die ggfs. auf den Vorfall gegen 15 Uhr aufmerksam wurden und Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell