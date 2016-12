POL-MA: Mannheim: Scheibe an Skoda eingeschlagen - Taschen geklaut

Mannheim (ots) - Eine braun/schwarze Reisetasche mit Kleidungsstücken sowie eine Laptoptasche mit Gerät und diversen Geschäftsunterlagen erbeutete ein bislang unbekannter Täter aus einem Skoda Octavia, nachdem er die Scheibe eingeschlagen hatte. Der Geschädigte parkte seinen Wagen in einem Parkhaus in den R-Quadraten am Dienstag zwischen 19.15 und 21.30 Uhr und hat nun einen Schaden von rund 1.000 Euro zu regeln. Kurz nach 21 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, dass zwei Männer in den R-Quadraten Taschen durchsuchen würden. Sofort rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen aus, die die Männer allerdings nicht mehr antreffen konnten. Zurückgelassen hatten die Täter jedoch die zuvor entwendete Laptoptasche, die zwischenzeitlich auch dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden konnte. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell