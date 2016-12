POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag in Rohrbach. Vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren beschädigte der Unbekannte einen am Straßenrand geparkten Mercedes, der als Taxi benutzt wird. Aufgrund der Unfallschäden muss es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Lkw oder Kleinlaster gehandelt haben. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel.: 0621/174-4140 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell