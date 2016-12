POL-MA: Wiesenbach: Versuchter Wohnungseinbruch in der Hauptstraße

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich zwischen Heiligabend und dem 2. Weihnachtsfeiertag an zwei Eingangstüren eines Anwesens in der Hauptstraße zu schaffen. Aufgrund der massiven Bauweise der Türen schlugen beide Versuche fehl, so dass die Unbekannten nichts ins Innere vordringen konnten. Der Sachschaden ist gering. Zeugen und/oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell