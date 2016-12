POL-MA: Heidelberg: Geschäftseinbruch - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der elektrischen Eingangstüre in ein Geschäft in der Schwetzinger Straße im Stadtteil Kirchheim ein. Offenbar wurden weder Behältnisse durchsucht, noch Gegenstände gestohlen, so dass lediglich ein Sachschaden entstanden sein dürfte. Die Ermittlungen der Polizei dauern jedoch noch an. Zeugen, die zwischen Heiligabend und Dienstagvormittag Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell