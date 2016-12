POL-MA: Neidenstein: Bargeld bei Einbruch gestohlen - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstagnachmittag drangen bislang nicht ermittelte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Unterm Schloßwald" brachial ein und durchsuchten die Wohnungen des EG und OG. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, entwendeten die Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro, nachdem diverse Behältnisse durchsucht worden waren. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht geklärt. Als Einbruchszeit kommt Dienstag, 16.45 Uhr bis 18.45 Uhr in Betracht. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell