POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Auf frischer Tat erwischter Dieb flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am Dienstag um 07:50 Uhr kam ein 40-Jähriger zu seinem in der Straße "Am Friedhof" geparkten Ford und musste feststellen, dass sich bereits ein ihm Unbekannter im Inneren befand. Als der Dieb bemerkte, dass er ertappt war, flüchtete er ohne Beute zu Fuß in Richtung Universitätsklinikum Mannheim. Hierbei ließ er nicht nur sein pinkfarbenes Fahrrad, sondern auch seinen Rucksack zurück. An diesem hatte der Geschädigte noch versucht, den Täter festzuhalten, der den Rucksack deshalb von sich warf. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 1, 80 m groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig, sehr schlank, bekleidet mit einer hellen Jacke und dunklen Hosen. Die Beamten vom Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie bitten Zeugen, sich unter 0621 / 3301 - 0 telefonisch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell