POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahlsversuch endet in Handschellen

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag wurden zwei verdächtige Personen in einem Baumarkt in der Zündholzstraße dabei beobachtet, wie sie Ware in einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro im Außengelände in der Nähe des Zaunes deponierten. Als die beiden Verdächtigen gegen 21:20 Uhr im Schutz der Dunkelheit in den nun durch Detektive des Marktes überwachten Bereich zurückkamen, wurden umgehend die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen hinzugezogen. Ein 27-Jähriger wurde vor Ort festgenommen. Seinem 26-jährigen mutmaßlichen Mittäter gelang zunächst zwar die Flucht zu Fuß, seine Identität steht jedoch durch sein zurückgelassenes Auto und weitere Ermittlungen fest. Im Auto des 26-Jährigen fanden sich außer der Diebesbeute auch Personalpapiere beider Beteiligter. Der Festgenommene musste die Beamten auf die Wache begleiten. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Vernehmung wurde er auf freien Fuß gesetzt, beide Beschuldigte erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Das für die Tat benutzte Fahrzeug wurde beschlagnahmt, eine rechtliche Prüfung wird ergeben, ob der Benutzer dieses wiedererhält.

