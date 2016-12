POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 35-jähriger Mann war am frühen Mittwochmorgen unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in Schwetzingen unterwegs. Der Mann wurde gegen 4.20 Uhr in der Marstallstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Außerdem hatte er deutliche Gleichgewichtsstörungen. Den Beamten gegenüber räumte er ein, Drogen zu sich genommen zu haben. Ein Drogenvortest reagierte auf Marihuana und Amphetamin. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Ihm droht nun auch der Verlust seines Fahrerscheins.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell