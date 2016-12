POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Anruf eines angeblichen Polizeibeamten

Mannheim-Neuhermsheim (ots) - Den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhielt am Dienstagnachmittag eine 77-jährige Frau im Stadtteil Neuhermsheim. Gegen 16 Uhr rief der Unbekannte bei der Seniorin an und gab vor, von der Kriminalpolizei zu sein. Er rufe an, da bei der Kontrolle des Autos eines Straftäters die Adresse der Frau aufgefunden wurde. Weiter wollte er wissen, ob die Dame alleine wohne. Als sie dies verneinte, beendete der Unbekannte das Gespräch.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

