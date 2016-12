POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Dienstagnachmittag ein unbekannter Fahrradfahrer im Ortsteil Edingen. Der Unbekannte war kurz vor 15 Uhr mit seinem Fahrrad verbotswidrig auf dem linken Gehweg der Hauptstraße in Richtung Wieblingen unterwegs. In Höhe der Wölfelsgasse stieß er gegen den VW eines 22-Jährigen, der gerade in die Hauptstraße einbiegen wollte. Nachdem sich der Radfahrer den Schaden an seinem Rad und dem Auto betrachtet hatte, stieg er wieder auf und setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Der flüchtige Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30-jähriger Mann - ca. 185 cm groß - Glatze - dunkle Kleidung - trug eine schwarze Wollmütze und hatte schwarze Kopfhörer im Ohr - war mit einem silbernen Trekkingrad unterwegs, das keine Schutzbleche und Gepäckträger hatte und mit metallenen Pedalen ausgestattet war

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

