POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Geld abgehoben und bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 78-jähriger Mann wurde am Dienstagmittag in Eberbach Opfer eines unbekannten Diebes. Der Senior hob gegen 12.30 Uhr auf einem Geldinstitut in der Friedrichstraße Geld ab und verstaute es in einer Stofftasche und verließ danach die Bank. Ehe es sich der Mann versah, brachte ein Unbekannter anschließend ausserhalb der Bank die Tasche an sich und flüchtete vom Tatort.

Der Täter wird folgt beschrieben:

- ca. 190 cm groß - trug eine dunkelblaue Jacke und eine schwarze Basecap

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften verlief bislang ergebnislos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell