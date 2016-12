POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher bleibt erfolglos - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am frühen Dienstagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter erfolglos in eine Tankstelle in der Pappelallee einzubrechen.

Der Unbekannte löste bei dem Versuch, die Eingangstüre gewaltsam zu öffnen, einen Alarm aus. Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen war der Täter bereits geflüchtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es ihm nicht gelungen, etwas zu entwenden. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/10030 in Verbindung zu setzen.

