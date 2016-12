POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Brühl wurde ein 67-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 67-jähriger Mann war gegen neun Uhr mit seinem Fahrrad in der Nibelungenstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Bismarckstraße nach links abbiegen wollte und dies mit Handzeichen ankündigte, fuhr ihm der nachfolgende 74-jährige Opel-Fahrer hinten auf. Der Radler stürzte daraufhin auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen an Kopf und Brustkorb zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell