POL-MA: Mannheim: Weitere 17 Autoaufbrüche in der Stadt - Sach- und Diebstahlsschaden mehrere tausend Euro - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ?

Mannheim (ots) - 17 weitere Autoaufbrüche wurden im Laufe des 2. Weihnachtsfeiertages bei der Mannheimer Polizei noch zur Anzeige gebracht. An allen geparkten Fahrzeugen wurden die Scheiben eingeschlagen und die Innenräume nach Brauchbarem durchsucht.

Neben einer Sporttasche mit diversen Kleidungsstücken, Navigationsgeräten, Damenhandtaschen mit Portmonee und verschiedenen persönlichen Dokumenten fielen den Unbekannten auch Schmuckstücke sowie elektronische Geräte in die Hände. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Feststellungen auf mehrere tausend Euro belaufen. Abgestellt waren die Autos in den Stadtteilen Käfertal, Neckarstadt, Oststadt und in der Innenstadt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0621/174-0, zu melden.

Die Zahl der Autoaufbrüche ab dem 23. Dezember summiert sich somit bis jetzt auf 36. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass sich weitere Geschädigte bei der Polizei melden. Die Polizei weist ausdrücklich Fahrzeugbesitzer hin, keine Wertgegenstände sichtbar im Auto zurückzulassen.

