POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht und weitergefahren - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am 20. Dezember verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Luisenring, in Höhe des Quadrats K 2, einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro zu kümmern.

Ein 33-jähriger Peugeot-Fahrer wollte kurz nach 18 Uhr nach rechts in Richtung Marktstraße abbiegen, als der Unbekannte in einem dunklen SUV rückwärts vor den Peugeot fuhr.

Der SUV hatte zuvor schräg auf dem Abbiegestreifen gehalten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 33-Jährige nach rechts aus, wodurch er mit einem VW kollidierte, dessen 54-jähriger Fahrer auf dem rechten Geradeausstreifen in Richtung Friedrichsring unterwegs war.

Sowohl an dem Peugeot als auch an dem VW entstand Sachschaden. Der Unbekannte im dunklen SUV fuhr unterdessen weiter.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit diesem unter Telefon 0621/12580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell