POL-MA: Reichartshausen: Von der Fahrbahn abgekommen - Schaden: 5.000 Euro

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Glück im Unglück hatte eine aus Schönbrunn stammende Ford-Fahrerin am Dienstagmorgen. Sie war kurz nach 4 Uhr auf der L 532 in Richtung Aglasterhausen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen ist. An ihrem Auto entstand Schaden von mehreren tausend Euro; sie selbst zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu.

