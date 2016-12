POL-MA: Mannheim: Bäckereieinbruch - Bargeld aus Tresor gestohlen

Mannheim (ots) - Am frühen Dienstagmorgen stellte die Bedienstete einer Bäckerei in der Innenstadt (P 2) den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. Unbekannte hatten sich zwischen Heiligabend und Dienstagmorgen, ca. 4 Uhr auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zugang zu den Verkaufsräumen verschafft und einen vorgefundenen Tresor gewaltsam geöffnet. Daraus entnommen wurden drei Geldkassetten, in denen sich Bargeld von mehreren hundert Euro entstand. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf über 1.000 Euro.

