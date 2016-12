POL-MA: Mannheim: Schulhauseinbruch - Tresor aufgeflext - Schadenshöhe noch nicht bekannt

Mannheim (ots) - Über die vergangenen Tage schlugen bislang nicht ermittelte Täter die Scheibe einer Zugangstüre des Gymnasiums in den D-Quadraten brachial ein; der Einbruch wurde am Montagmittag bemerkt und sogleich die Polizei alarmiert. Nach den bisherigen Feststellungen wurden die Türen verschiedener Büroräume wie auch des Sekretariats geöffnet und sämtliche Behältnisse durchsucht. Auch einen vorgefundenen Tresor flexten die Einbrecher auf und entnahmen daraus mehrere Metallhandkassen, in denen sich eine noch nicht bekannte Anzahl an Bargeld befand. Ebenfalls nicht bezifferbar ist die Höhe des Sachschadens. Als Einbruchszeit kommt Freitagnachmittag, 15.30 Uhr bis Montagmittag, ca. 13.30 Uhr in Betracht. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

