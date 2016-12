POL-MA: Heidelberg: Einbruch in der Alfred-Jost-Straße - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage brachen bislang nicht ermittelte Täter in ein Einfamilienhaus in der Alfred-Jost-Straße im Heidelberger Stadtteil Kirchheim ein. Nach dem brachialen Öffnen eines Fensters gelangten die Einbrecher ins Innere und durchsuchten diverse Behältnisse. Den Erstangaben zufolge entwendeten die Täter diversen Schmuck in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen, die zwischen Heiligabend und Montag, kurz vor Mitternacht, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell