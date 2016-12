POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Anwohner vertreibt Einbrecher - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend störte ein aufmerksamer Zeuge drei Einbrecher, die gewaltsam in ein Haus in der Zinkgräfstraße eingedrungen waren. Ein Anwohner war kurz vor Mitternacht auf dem Heimweg, als plötzlich drei unbekannte Personen auf dem Grundstück eines Nachbarn im Licht seiner Scheinwerfer auftauchten. Die drei Täter, zwei Männer und eine Frau, flüchteten über einen Fußweg in Richtung Hügelstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Was die Einbrecher aus dem Haus entwendeten, nachdem sie mit brachialer Gewalt die Haustüre und eine verschlossene Zwischentüre aufgebrochen hatten, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Flüchtigen waren dunkel gekleidet, einer der Männer hatte blonde Haare, der andere dunkle Haare und einen Vollbart.

Im Stadtteil Lützelsachsen erbeutete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Sonntag gegen Mitternacht mehrere Armbanduhren. Der Unbekannte hatte die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und war über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Weinheimer Straße eingebrochen.

Über eine Balkontür drang ein unbekannter Täter am Sonntag, in der Zeit zwischen 12.10 Uhr und 21 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Flemingstraße im Stadtteil Sulzbach ein. Dort durchsuchte er vom Keller bis zum Dach sämtliche Schränke und Kommoden. Ob der Täter außer Schmuckstücken noch weitere Wertgegenstände entwendete, ist noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000,- Euro geschätzt.

Sachschaden verursachte auch ein unbekannter Einbrecher, der in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Freitagnachmittag, 12.45 Uhr in eine Wohnung in der Straße "Multring" gewaltsam eindringen wollte. Warum dieser Täter sein Tatvorhaben abbrach ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell