POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitagvormittag, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 8.35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer im Eichelweg, auf dem Parkplatz eines Supermarktes, einen geparkten Seat Ibiza und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro zu kümmern.

Als die Fahrzeuglenkerin vom Einkauf zurück kam, wurde sie von einer bislang nicht bekannten Frau darauf hingewiesen, dass ein weißer Kastenwagen vermutlich den Unfall verursachte und wegfuhr. In dem Kleintransporter hätten zwei Männer gesessen und auf der Seite des Fahrzeuges wäre eine Firmenaufschrift gewesen. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang ergebnislos.

Die Hinweisgeberin auf dem Parkplatz sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell