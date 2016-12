POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 21.45 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter im Erlenweg über ein Toilettenfenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein.

In dieser und der Wohnung im ersten Obergeschoss entwendete der unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen über 1.000,- Euro Bargeld und eine silberne Halskette im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Weniger Erfolg hatte ein unbekannter Täter bei einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr im alten Postweg. Dort wollte der Täter ein Schlafzimmerfenster aufhebeln, ließ dann aber von der Tat ab. Es wird daher nicht ausgeschlossen, dass er bei der Tatausführung gestört wurde.

Ebenso erfolglos blieb ein Einbrecher am Freitag in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Wingertstraße. Dieser Unbekannte ging beim Aufstemmen eines Wohnzimmerfensters so rabiat vor, dass das gesamte Fenster in den Innenraum fiel. In dem Haus wurde nichts durchsucht oder entwendet. Vermutlich ließ der Täter auf Grund des lauten "Krachens" von seinem Vorhaben ab. Bei beiden Einbruchversuchen wird der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell