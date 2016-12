POL-MA: Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Falschfahrer auf der B 36 / Geschädigte gesucht

Schwetzingen (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 01.15 Uhr fuhr ein 80-jähriger Lancia-Fahrer auf der falschen Fahrbahn der B 36 (Mannheimer Seite) in Richtung Schwetzingen. Er konnte kurz nach Meldungseingang bei der Polizei auf der B 535 in Höhe Kurpfalzhof angehalten werden. Ob es bis dahin zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwetzingen bittet deshalb eventuelle Geschädigte, sich telefonisch unter der Nr. 06202/2880 zu melden. Der 80 jährige und seine Ehefrau, die sich auf dem Beifahrersitz befand, wurden im Anschluss an die Kontrolle von der Streife nach Hause gefahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell