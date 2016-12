POL-MA: Betrunkener Lkw-Fahrer rast in Schlangenlinien auf die Gegenspur

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Heiligabend kurz vor 22 Uhr lenkte ein Lkw-Fahrer seinen 40 Tonnen schweren Autotransporter auf der B 292 zwischen Waibstadt und Neckarbischofsheim. Hierbei fuhr er in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten abbremsen und im letzten Moment ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Mehrere Streifenwagen konnten den Lkw zwischen Helmstadt und der Einmündung Reichartshausen stoppen und den Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 26-jährige Litauer stand deutlich unter Alkoholeinfluß. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, es wurde eine Blutprobe angeordnet und eine Kaution für das auf ihn zukommende Strafverfahren erhoben. Die Nacht über musste er zur Ausnüchterung in einer Arrestzelle verbringen. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Lkw-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim zu melden, Tel. 07261 690-0.

