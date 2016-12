POL-MA: Mannheim: Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Nacht zum Heiligabend wurden in der Mannheimer Innenstadt, Jungbusch und Oststadt an mindestens 19 Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und abgelegte Wertgegenstände entwendet. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621-174-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell