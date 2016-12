POL-MA: 3 verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Nußloch (ots) - Gegen 17.45 Uhr fuhr ein ortsunkundiger 67 Jahre alter Pkw Fahrer auf der K 4256 von Nußloch kommend in Fahrtrichtung Walldorf. Da er sich verfahren hatte, fuhr er nach rechts in einen Feldweg um zu wenden. Als er wieder auf die K 4256 einfuhr, streikte der Motor und der Pkw blieb mitten auf der Straße stehen. Ein ebenfalls in Richtung Walldorf fahrender 80-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem stehenden Pkw in die linke Fahrzeugseite. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeugführer und die 73 Jahre alte Beifahrerin des 80-jährigen verletzt. Nach einer notärztlichen Versorgung wurden sie in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,-- EUR. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße zeitweise gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. Die FFW Nußloch war ebenfalls am Unfallort eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell