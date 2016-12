POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Praxis - Münzgeld und Laptop gestohlen

Heidelberg (ots) - Münzgeld wie auch ein Laptop erbeuten bislang unbekannte Täter, die sich in der Nacht zum Donnerstag unberechtigten Zugang zu einer Praxis im Boxberging verschafft haben. Nach dem Aufhebeln der Terrassentüre wurden sämtliche Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Die Gesamtschadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Als tatrelevante Zeit kommt Mittwochabend, 19 Uhr bis Donnerstagmorgen, ca. 7.30 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell