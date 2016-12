POL-MA: Ketsch: Versuchter Einbruch in der Hockenheimer Straße

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Laufe des Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter, sich brachial Zugang zu einem Anwesen in der Hockenheimer Straße zu verschaffen. Diese hatten zunächst die Außenbeleuchtung außer Betrieb gesetzt und anschließend probiert, ein Fenster zu öffnen. Die Versuche schlugen fehl, so dass der Unbekannte von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Dem Geschädigten fiel am Abend zwar die nicht funktionierende Beleuchtung, allerdings nicht die Hebelversuche am Fenster auf. Erst am nächsten Morgen verständigte er die Polizei, die zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen hat. Zeugen, die am Mittwoch zwischen 7 und 18 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell