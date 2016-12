POL-MA: Meckesheim: VW Passat-Fahrerin kracht gegen Leitplanke - Verursacher entfernt sich - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht - Hinweise erbeten

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine VW Passat Kombi-Fahrerin war am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der B 45 in Richtung Sinsheim unterwegs, als ihr unmittelbar nach der Abzweigung nach Eschelbronn (L 549) ein Autofahrer auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu verhindern, wich die 38-Jährige nach rechts aus, geriet in den Grünstreifen und krachte schließlich gegen die Leitplanken. Sie selbst wurde glücklicherweise nicht verletzt; an ihrem Auto entstand ein Schaden von 4.000 Euro. Der entgegenkommende Autofahrer kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Unmittelbar hinter der Verursacher fuhren zahlreiche weitere Autofahrer, denen das Abkommen auf die Gegenfahrbahn aufgefallen sein müsste. Diese wie auch sonstige Zeugen des Unfalls werden gebeten, das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell