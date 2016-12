POL-MA: Heidelberg: Gestohlenes E-Bike taucht wieder auf - Verdächtiger festgenommen

Heidelberg (ots) - Am 21.12.2016 wurde einem 37-Jährigen ein hochwertiges E-Bike, welches er verschlossen in der Schillerstraße abgestellt hatte, gestohlen. Am 22.12. meldete sich dann der Geschäftsführer eines Heidelberger Fahrradgeschäfts bei dem Geschädigten. Er gab an, dass ihm das E-Bike von einem Unbekannten zur Schätzung und zum Kauf angeboten worden war. Als der Mann dann, wie vereinbart, am Nachmittag wieder zu dem Geschäft kam, erwarteten ihn hier bereits die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte. Bei dem angebotenen Fahrrad handelte es sich tatsächlich um das zuvor gestohlene E-Bike, welches dem Besitzer wieder ausgehändigt wurde. Der 27-jährige mutmaßliche Dieb wurde vorläufig festgenommen und nach Feststellung seiner Personalien und einer Vernehmung wieder entlassen, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell