POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - 45-Jähriger als Tatverdächtiger wegen des dringenden Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt; Verhaftung durch Beamte des Landeskriminalamtes Hamburg

In der Nacht vom 04.10.2016 auf 05.10.2016 ereignete sich ein Wohnungseinbruchsdiebstahl in eine Wohnung in Schriesheim. Aus der Wohnung wurde Schmuck und Bargeld in einer gesamten Höhe von geschätzten 170.000 Euro entwendet. Intensive Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Eigentum und der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten über DNA-Spuren am Tatort zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Mannheim erließ daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, dessen Aufenthaltsort zunächst unklar war. Am Nachmittag des Dienstag, 20.12.2016, wurde der Verdächtige, welcher auch für weitere Einbruchsdiebstähle in Hamburg in Betracht kommt, von Beamten des Landeskriminalamtes in Hamburg verhaftet; die Polizei Hamburg berichtete am 22.12.2016.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Mann aus Albanien werden von der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Eigentum geführt.

