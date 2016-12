POL-MA: Heidelberg: Fußgänger bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots) - Beim Passieren der Rotlicht zeigenden Ampel an der Fußgängerfurt im Czernyring wurde am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr ein 23-jähriger Heidelberger von einem Fiat Punto erfasst und zu Boden geschleudert. Die Autofahrerin konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der junge Mann zog sich diverse Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung in einem Krankenhaus weiterversorgt werden mussten. Nach ambulanter Weiterbehandlung konnte er dieses wieder verlassen. Am Fiat entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell