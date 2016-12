POL-MA: Mannheim-Waldhof: Zusammenstoß mit zwei Verletzten

Mannheim-Waldhof (ots) - Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von fast 10.000 sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend im Stadtteil Waldhof. Ein 36-jähriger Mann war kurz vor 18 Uhr mit seinem Ford-Kleintransporter auf der Hafenbahnstraße in Richtung Friesenheimer Insel unterwegs. An der Ampel in Höhe der Straße "Zum Herrenried" bog er bei Grünlicht links ab und stieß dabei mit einem 22-jährigen Honda-Fahrer zusammen, der ihm ebenfalls bei Grünlicht entgegenkam. Dabei erlitten der Fahrer des Honda und sein 21-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen und begaben sich selbständig zum Arzt. Der Honda war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn von Glassplittern gereinigt werden. Gegen den 36-jährigen Fahrer des Transporters wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

