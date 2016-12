POL-MA: Mannheim-Schönau: Einbruch in Drogeriemarkt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr in die Filiale einer Drogeriekette in der Sonderburger Straße ein. Der Täter hatte mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Eingangstüre eingeschlagen um in den Verkaufsraum zu gelangen. Was genau entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Eine sofort ausgelöste Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/777690 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell