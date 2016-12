POL-MA: Mannheim: Ein Leichtverletzter und Sachschaden von ca. 27.000 Euro bei Unfall

Mannheim (ots) - Bei einem Unfall am Donnerstag um 20.30 Uhr an der Kreuzung A 1/L 1 wurde ein 51-jähriger Autofahrer leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro. Nach den bisherigen Unfallermittlungen soll ein 51jähriger Fahrer eines VW Passat das Rotlicht der Ampel missachtet und ungebremst gegen den Skoda des 51-Jährigen gestoßen sein. Der Verletzte wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

