POL-MA: Sinsheim/A 6: Unfall auf der Autobahn - Beteiligte verletzt - Gesamtschaden: 12.000 Euro

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wegen eines Staus am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der A 6 in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim/Steinsfurt musste eine VW Polo-Fahrerin abbremsen; der Motor ihres Wagens ging plötzlich aus. Ein erneutes Starten schlug fehl, so dass die dahinter befindlichen Autos um den liegengebliebenen VW Polo herumfuhren. Die Frau selbst wollte gerade über den Beifahrersitz das Auto verlassen, als ein VW Golf aufgefahren war. Ein Ausweichmanöver seitens des Golf-Fahrers missglückte; die 25-Jährige zog sich durch die Aufprallwucht leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten von der Unfallstelle abtransportiert werden. Die Angaben der beiden Beteiligten zur Fahrzeugbeleuchtung unterscheiden sich, so dass die Ermittlungen der Polizei noch nicht ganz abgeschlossen sind. Verkehrsteilnehmer, die auf den Unfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.: 06227/35826-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell