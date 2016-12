POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Bargeld und Schmuck bei Einbruch gestohlen

Mannheim (ots) - Ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Anwesens in der Herzogenriedstraße brach am Mittwoch zwischen 17.30 und 20 Uhr ein bislang unbekannter Täter brachial auf und gelangte so ins Innere. Diverse Behältnisse und Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht und nach ersten Angaben des Geschädigten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie eine Vielzahl an Schmuckstücken - u.a. Ringe, Armreif, Goldketten der Marken Swaroski und Kors - gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 10.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-5555, zu kontaktieren.

