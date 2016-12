POL-MA: Reilingen: Fehler beim Rückwärtsfahren - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwochvormittag kurz nach 11 Uhr in der Hockenheimer Straße in Höhe des Anwesens Nr. 22 rückwärts und stieß vermutlich infolge Unachtsamkeit gegen den Mercedes einer aus St.Leon-Rot stammenden Frau. An beiden Autos entstand Schaden von mehreren hundert Euro. Der 21-Jährige räumte ein, rückwärts gefahren zu sein, gab aber an, dass die Mercedes-Fahrerin gleichzeitig aufgefahren sei. Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Fahrzeugverkehr, so dass evtl. Autofahrer auf den Zusammenprall aufmerksam wurden. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 entgegen.

