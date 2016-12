POL-MA: Epfenbach: Verursacher entfernt sich - VW-Bus-Fahrer kracht gegen Baum und verletzt sich

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch kurz vor 11 Uhr war ein VW-Bus-Fahrer auf der K 4190 von Epfenbach in Richtung Waldwimmersbach unterwegs, als ihm ein unbekannter Autofahrer - vermutlich blauer VW Tiguan - mit überhöhter Geschwindigkeit und teils auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, zog der Mann seinen Wagen nach rechts und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Er zog sich aber glücklicherweise keine schwereren Verletzungen zu; sein VW-Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schaden entstand in Höhe von 6.000 Euro. Der Verursacher, der möglicherweise den Aufprall gar nicht wahrgenommen hat, setzte die Fahrt fort. Die Ermittlungen der Polizei nach ihm dauern noch an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell