POL-MA: Mannheim-Rheinau: Streit zwischen Hundebesitzern eskaliert - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend kam es in der Wachenburgstraße zu einem Streit zwischen Hundebesitzern, der in gegenseitiger versuchter gefährlicher Körperverletzung endete.

Eine 26-Jährige war gegen 21.35 Uhr mit ihrem Chihuahua unterwegs, als sie auf eine 34-Jährige traf, die in Begleitung eines 30-Jährigen mit ihrem Labrador Gassi ging.

Zwischen den drei Personen kam es vermutlich auf Grund des Verhaltens der Hunde zum Streit in dessen Verlauf die 26-Jährige vom Labrador angefallen und von dessen Besitzerin beleidigt worden sein soll.

Nachdem sich die 26-Jährige nach Hause geflüchtet und ihrem Freund von dem Vorfall erzählt hatte, soll dieser mit einem Messer bewaffnet auf die Straße gestürmt sein und gedroht haben, den Labrador und dessen Besitzerin abzustechen.

In Folge dessen soll der 30-jährige Begleiter den Angreifer mit Pfefferspray besprüht haben, bevor er mit der 34-Jährigen nach Hause flüchtete und die Polizei verständigte.

Bei der Auseinandersetzung ging die Glasscheibe einer Eingangstüre zu Bruch.

Da die Parteien bei der polizeilichen Befragung den Vorfall unterschiedlich schilderten, konnte bislang noch nicht geklärt werden, was tatsächlich vorgefallen ist.

Der Polizeiposten Mannheim-Rheinau hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit diesem unter Telefon 0621/876820 oder dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/833970 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell