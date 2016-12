POL-MA: Mannheim-Hochstätt: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Hochstätt (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Hochstätt ein. Die Einbrecher schlugen kurz nach Mitternacht den Glaseinsatz der Eingangstür ein und stiegen in das Haus ein. Als ein Nachbar Licht im Haus sah, wurde er misstrauisch, da ihm bekannt war, dass die Bewohner nicht zuhause waren. Durch die beschädigte Haustür konnte er zwei männliche Personen beobachten, die im Inneren die Treppe herunterliefen. Seiner Aufforderung stehenzubleiben kamen die Unbekannten nicht nach, sondern flüchteten durch das Wohnzimmer auf die Terrasse und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Bei ihrer Flucht ließen sie im Garten einen Rucksack mit vermutlichem Diebesgut, einer Spielkonsole, zurück.

Die beiden unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Max. 20 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlank - dunkle Kleidung, ohne Jacke bekleidet

Täter 2:

- Max. 20 Jahre alt - ca. 175 cm groß - schlank - dunkle Kleidung, trug keine Jacke

Einer der beiden Täter trug eine Plastik- oder Stofftaschen, die zur Hälfte gefüllt war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 0621/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell