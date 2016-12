POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: In Café eingebrochen - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch 15 Uhr brachen unbekannte Täter in Café in Walldorf ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür des Lokales auf und drangen in den Gastraum ein. Hier brachen sie zunächst einen Schlüsseltresor auf, aus dem sie den Schlüssel eines Geldwechslers entnahmen, den sie daraufhin leerten und das Bargeld entwendeten. Anschließend brachen sie einen Geldspielautomaten auf und entnahmen daraus das Bargeld. Zwei weitere Geldspielautomaten öffneten sie mithilfe aufgefundener Schlüssel und entleerten diese ebenfalls. Die Höhe des erstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222-5709-0 zu melden.

