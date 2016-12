POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut und abgehauen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagnachmittag verursachte eine 55-jährige Frau, die unter Alkoholeinfluss stand, in Schriesheim einen Verkehrsunfall und flüchtete danach von der Unfallstelle. Die Frau war kurz nach 17 Uhr mit ihrem BMW in der Straße "In der Schanz" unterwegs. Dabei fuhr sie zu weit links und streifte mit ihrem Außenspiegel den Spiegel einer 24-jährigen Nissan-Fahrerin, die ihr entgegenkam und prallte anschließend gegen einen geparkten Ford-Mondeo. Nach einem kurzen Gespräch mit den Unfallbeteiligten, stieg sie wieder ein und fuhr einfach fort. Sie konnte jedoch kurz darauf durch Polizeibeamte an ihrem Wohnort angetroffen werden. Der BMW mit beschädigtem Spiegel und noch warmer Motorhaube wurde vor dem Wohnanwesen festgestellt. Die Polizeibeamten bemerkten bei der 55-Jährigen, die sich kaum auf den Beinen halten konnte, deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde einbehalten. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

